Всероссийское общество инвалидов представило фотовыставку в московском метро
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса Москвы.
Экспозиция, которая носит название «Без барьеров», продлится до 17 сентября, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В переходе представлено 15 фотографий о жизни маломобильных граждан.
Выставку подготовили Всероссийское общество инвалидов совместно с российским союзом фотохудожников.
Ранее председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев накануне юбилея организации, 17 августа, подвёл итоги 35-летней работы, а также рассказал, какие задачи ставит перед собой общество и какие инициативы разрабатывает.