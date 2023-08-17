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Всероссийское общество инвалидов представило фотовыставку в московском метро

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Выставку, посвящённую 35-летию Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), открыли в столичном метро, в переходе между станциями «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии и «Площадь Гагарина» МЦК.
Всероссийское общество инвалидов представило фотовыставку в московском метро
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса Москвы.

Экспозиция, которая носит название «Без барьеров», продлится до 17 сентября, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В переходе представлено 15 фотографий о жизни маломобильных граждан.

Выставку подготовили Всероссийское общество инвалидов совместно с российским союзом фотохудожников.

Ранее председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев накануне юбилея организации, 17 августа, подвёл итоги 35-летней работы, а также рассказал, какие задачи ставит перед собой общество и какие инициативы разрабатывает.

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