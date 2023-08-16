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Синоптик Вильфанд: с 16 августа в Москве начнётся «Ростовское лето»

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В ближайшие три дня в Москве ожидается потепление до +28-31°C, такая погода в данный период времени более характерна для Ростова, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16 числа температура будет 26-28 градусов, в четверг — 27-29 градусов, а в пятницу — 29-31 градус», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в ближайшие выходные придёт заметное похолодание.

Ранее сообщалось, что в семи городах Челябинской области с 14 по 16 августа объявили режим «чёрного неба» из-за неблагоприятных метеоусловий.

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