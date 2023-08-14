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В семи городах Челябинской области объявили режим «чёрного неба» до 16 августа

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В семи городах Челябинской области с 14 по 16 августа объявили режим «чёрного неба» из-за неблагоприятных метеоусловий.
В семи городах Челябинской области объявили режим «чёрного неба» до 16 августа
  • Gettyimages.ru
  • © Максим Шмаков

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

«НМУ первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, ожидаются в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Аше», — заявили в ведомстве.

Министерство ведёт круглосуточный мониторинг качества воздуха.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.

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