В семи городах Челябинской области объявили режим «чёрного неба» до 16 августа
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.
«НМУ первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, ожидаются в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Аше», — заявили в ведомстве.
Министерство ведёт круглосуточный мониторинг качества воздуха.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.