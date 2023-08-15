Узнать больше

Синоптик Цыганков заявил, что в Москве в конце недели ожидаются похолодание и дожди

Короткая ссылка
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды ожидать в Москве 16—20 августа.
Синоптик Цыганков заявил, что в Москве в конце недели ожидаются похолодание и дожди
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

В беседе с сайтом «Москва 24» синоптик отметил, что 16 августа, в среду, температура воздуха поднимется до +25...+27 °С, а 17 августа — до +27...+29 °С.

При этом в пятницу, 18 августа, температура воздуха сохранится в пределах +25...+30 °С, в субботу опустится до +21...+26 °С, а в воскресенье — до +19...+24 °С.

По словам Цыганкова, дожди ожидаются днём 18 июля, ночью и утром — 19 июля.

Ранее сообщалось, что в семи городах Челябинской области с 14 по 16 августа объявили режим «чёрного неба» из-за неблагоприятных метеоусловий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить