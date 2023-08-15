Синоптик Цыганков заявил, что в Москве в конце недели ожидаются похолодание и дожди

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды ожидать в Москве 16—20 августа.

В беседе с сайтом «Москва 24» синоптик отметил, что 16 августа, в среду, температура воздуха поднимется до +25...+27 °С, а 17 августа — до +27...+29 °С.

При этом в пятницу, 18 августа, температура воздуха сохранится в пределах +25...+30 °С, в субботу опустится до +21...+26 °С, а в воскресенье — до +19...+24 °С.

По словам Цыганкова, дожди ожидаются днём 18 июля, ночью и утром — 19 июля.

Ранее сообщалось, что в семи городах Челябинской области с 14 по 16 августа объявили режим «чёрного неба» из-за неблагоприятных метеоусловий.