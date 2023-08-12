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Инфекционист Горшкова: самым опасным летним блюдом является шаурма

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Врач-инфекционист, заведующая гепатологическим отделением КДЦ МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, эксперт телеканала «Доктор» Иветта Горшкова заявила, что одним из самых опасных с точки зрения возможного отравления летним блюдом является шаурма.
Инфекционист Горшкова: самым опасным летним блюдом является шаурма
  • Gettyimages.ru

«Шаурма — это очень опасный продукт. Неважно, когда вы её едите — зимой или летом, но в жару риск возрастает», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, покупать шаурму желательно только в проверенных местах, где соблюдают технологии приготовления.

Как отметила Горшкова, летом причиной отравления могут стать мясные и молочные продукты.

«Летом белковые продукты обязательно должны храниться в холодильнике, потому что именно белок является питательной средой для различных бактерий. Это может быть мясо, яйца. То же самое относится и к блюдам, которые приготовлены из этих продуктов», — пояснила она.

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