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В музее Ноябрьска отметили Международный день коренных народов мира

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Музейный ресурсный центр в Ноябрьске организовал мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира.
В музее Ноябрьска отметили Международный день коренных народов мира
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ноябрьск 24».

«На выставке, посвящённой культуре коренных малочисленных народов Севера, можно увидеть предметы с этнографических экспедиций разных лет, в которых мы побывали», — заявил научный сотрудник музея Богдан Гердев.

Также были проведены мастер-классы по изготовлению оригинальных этнических сувениров.

Ранее сообщалось, что в честь Международного дня коренных народов мира в Якутске прошёл национально-обрядовый праздник «Кочевье-2023».

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