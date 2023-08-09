В музее Ноябрьска отметили Международный день коренных народов мира

Музейный ресурсный центр в Ноябрьске организовал мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира.

Об этом сообщает «Ноябрьск 24».

«На выставке, посвящённой культуре коренных малочисленных народов Севера, можно увидеть предметы с этнографических экспедиций разных лет, в которых мы побывали», — заявил научный сотрудник музея Богдан Гердев.

Также были проведены мастер-классы по изготовлению оригинальных этнических сувениров.

Ранее сообщалось, что в честь Международного дня коренных народов мира в Якутске прошёл национально-обрядовый праздник «Кочевье-2023».