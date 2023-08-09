В музее Ноябрьска отметили Международный день коренных народов мира
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Об этом сообщает «Ноябрьск 24».
«На выставке, посвящённой культуре коренных малочисленных народов Севера, можно увидеть предметы с этнографических экспедиций разных лет, в которых мы побывали», — заявил научный сотрудник музея Богдан Гердев.
Также были проведены мастер-классы по изготовлению оригинальных этнических сувениров.
Ранее сообщалось, что в честь Международного дня коренных народов мира в Якутске прошёл национально-обрядовый праздник «Кочевье-2023».