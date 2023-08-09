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В Якутске отпраздновали Международный день коренных народов мира

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В Якутске в честь Международного дня коренных народов мира прошёл национально-обрядовый праздник «Кочевье-2023».
В Якутске отпраздновали Международный день коренных народов мира
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

«Этот день для нас очень важный, и не только для коренных народов мира. С этим днём связано традиционное развитие наших коренных народов. Сейчас готовится стратегический указ главы республики Айсена Николаева, в котором будут отражены направления развития арктических районов в будущем», — заявил зампред правительства региона Михаил Никифоров.

По его словам, одним из важных событий года стало принятие федерального закона о северном завозе.

Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа. Эта дата была установлена в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

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