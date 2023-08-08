Ветеринар Варфоломеева рекомендовала не менять часто корм для кошек
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«Пищеварительная система кошек адаптируется под определённую пищу и очень чувствительна к изменению рациона», — объяснила ветеринар беседе с «Газетой.Ru».
Поэтому врач не рекомендует часто менять корм. Стоит делать это только в случае необходимости, если у кошки аллергия, избыточный вес или чувствительный ЖКТ.
Также Варфоломеева не рекомендовала давать питомцам еду с общего стола. По её словам, человеческая пища из-за обилия углеводов, сахаров и жиров тяжёлая для пищеварения кошек. Некоторые продукты могут вызвать отравление у питомца, например виноград, шоколад, лук.
«Главное в кормлении кошки — чтобы питомец получал из еды необходимые питательные вещества и калории», — добавила ветеринар.
По её словам, у сухого корма есть несколько преимуществ: он прост в использовании, экономичен, а также помогает лучше счищать зубной налёт. Однако не менее важно подбирать качественный корм.
Варфоломеева также отметила, что кормление зависит от возраста питомца — для котят, взрослых и пожилых кошек используют разные корма.
Ветеринар рекомендовала кормить кошку соразмерно её активности, чтобы не создать риск ожирения.
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