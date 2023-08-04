Кинолог Голубев предупредил о вреде жареного мяса для собак
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В беседе с «Радио 1» специалист объяснил, что приготовленное на костре мясо может вызвать у собаки отравление. Кроме того, лук и чеснок содержат вредные для питомца вещества.
Кинолог добавил, что собаке вредны кости, особенно трубчатые. Жирная пища, а также сладкое, в частности шоколад, конфеты с орехами, могут привести к панкреатиту.
По словам кинолога, для почек, сердца и ЖКТ животного вредны некоторые фрукты, такие как виноград и гранат.
Специалист советует давать собаке нарезанную тыкву, яблоки или морковь.
Ранее Голубев предложил владельцам собак в летнее время разнообразить свой досуг, проведя его вместе с питомцами. В частности, он посоветовал больше путешествовать и гулять с животным.