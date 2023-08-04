Кинолог Голубев предупредил о вреде жареного мяса для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о вредных для собак продуктах с пикника.

В беседе с «Радио 1» специалист объяснил, что приготовленное на костре мясо может вызвать у собаки отравление. Кроме того, лук и чеснок содержат вредные для питомца вещества.

Кинолог добавил, что собаке вредны кости, особенно трубчатые. Жирная пища, а также сладкое, в частности шоколад, конфеты с орехами, могут привести к панкреатиту.

По словам кинолога, для почек, сердца и ЖКТ животного вредны некоторые фрукты, такие как виноград и гранат.

Специалист советует давать собаке нарезанную тыкву, яблоки или морковь.

Ранее Голубев предложил владельцам собак в летнее время разнообразить свой досуг, проведя его вместе с питомцами. В частности, он посоветовал больше путешествовать и гулять с животным.