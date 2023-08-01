Кинолог Голубев посоветовал больше путешествовать и гулять с собаками летом
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«Отправляйтесь в ближайший парк или выгульную площадку, чтобы завести новых друзей, попробуйте различные спортивные дисциплины, покатайтесь с собакой на велосипедах или сходите в бассейн. Используйте тёплые дни по-максимуму», — посоветовал кинолог в беседе с РИАМО.
По его словам, для совместного с собакой отдыха можно снять загородный дом или выбрать pet-friendly отель или хостел.
Во время долгих городских прогулок можно угостить питомца в кафе, которые разрешено посещать с собаками.
Голубев также предложил взять собаку на велопрогулку. Животное маленького размера можно поместить в специальный прицеп на колёсах, который крепится к велосипеду, или в корзину для собак.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что кинологи столичного Пожарно-спасательного центра расскажут о подготовке служебных собак в ходе Московского урбанистического форума.