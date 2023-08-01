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Кинолог Голубев посоветовал больше путешествовать и гулять с собаками летом

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предложил владельцам собак в летнее время разнообразить свой досуг, проведя его вместе с питомцами.
Кинолог Голубев посоветовал больше путешествовать и гулять с собаками летом
  • Gettyimages.ru
  • © Peathegee Inc

«Отправляйтесь в ближайший парк или выгульную площадку, чтобы завести новых друзей, попробуйте различные спортивные дисциплины, покатайтесь с собакой на велосипедах или сходите в бассейн. Используйте тёплые дни по-максимуму», — посоветовал кинолог в беседе с РИАМО.

По его словам, для совместного с собакой отдыха можно снять загородный дом или выбрать pet-friendly отель или хостел.

Во время долгих городских прогулок можно угостить питомца в кафе, которые разрешено посещать с собаками.

Голубев также предложил взять собаку на велопрогулку. Животное маленького размера можно поместить в специальный прицеп на колёсах, который крепится к велосипеду, или в корзину для собак.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что кинологи столичного Пожарно-спасательного центра расскажут о подготовке служебных собак в ходе Московского урбанистического форума.

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