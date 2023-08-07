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Десятки человек собрались у МХТ им. Чехова, где пройдёт прощание с Ириной Мирошниченко

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Около здания Московского Художественного театра (МХТ) им. Чехова собрались десятки человек. Здесь пройдёт церемония прощания с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко. Она скончалась 3 августа в возрасте 81 года.
Десятки человек собрались у МХТ им. Чехова, где пройдёт прощание с Ириной Мирошниченко
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Как пишет ТАСС, гражданская панихида начнётся в 11:00.

Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.

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