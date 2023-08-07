Десятки человек собрались у МХТ им. Чехова, где пройдёт прощание с Ириной Мирошниченко

Около здания Московского Художественного театра (МХТ) им. Чехова собрались десятки человек. Здесь пройдёт церемония прощания с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко. Она скончалась 3 августа в возрасте 81 года.

РИА Новости

© Сергей Пятаков