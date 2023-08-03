Путин выразил соболезнования в связи со смертью артистки Мирошниченко
- РИА Новости
Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко», — говорится в заявлении.
Путин подчеркнул, что актриса принадлежала к когорте «легендарных «мхатовцев», посвятивших свою жизнь театру и творчеству».
Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подтвердил в беседе с RT смерть Мирошниченко.
В свою очередь, режиссёр Никита Михалков заявил, что актриса Ирина Мирошниченко была настоящей звездой.