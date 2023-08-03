Путин выразил соболезнования в связи со смертью артистки Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.

Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко», — говорится в заявлении.

Путин подчеркнул, что актриса принадлежала к когорте «легендарных «мхатовцев», посвятивших свою жизнь театру и творчеству».

Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подтвердил в беседе с RT смерть Мирошниченко.

В свою очередь, режиссёр Никита Михалков заявил, что актриса Ирина Мирошниченко была настоящей звездой.