Никита Михалков назвал Ирину Мирошниченко настоящей звездой

Режиссёр Никита Михалков заявил, что актриса Ирина Мирошниченко была настоящей звездой.

«Господь дал ей талант, обворожительную внешность, огромную энергию — и жизненную, и творческую. И всему этому она принесла в жертву все остальные радости жизни женщины — семью, материнство, создание дома в самом большом смысле этого слова. Она горела в своей работе, и горела очень ярко», — отметил Михалков в беседе с газетой «Известия».

По его словам, профессия подарила Мирошниченко роли в пьесах великих драматургов и в фильмах великих режиссёров.

Со своей стороны, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям народный артист России Евгений Герасимов в беседе с радио «Комсомольская правда» назвал Мирошниченко великой актрисой.

«Ирина, конечно, была великой актрисой, везде узнаваемой и везде разной. У неё был какой-то свой стиль, она никогда ему не изменяла, но при этом она не выглядела никогда однообразно в своих ролях», — цитирует Герасимова сайт kp.ru.

Как отметил Герасимов, Мирошниченко была удивительно трудоспособным и деятельным человеком.

Ранее сообщалось, что Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище.