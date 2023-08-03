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Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище

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Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий заявил, что народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище.
Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище
  • Legion-Media
  • © Usoev Gennady

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ирина Петровна будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом со многими своими коллегами и друзьями в понедельник после прощания, которое пройдёт в нашем родном театре и начнётся, скорее всего, в 11:00», — сказал Золотовицкий.

Ранее Золотовицкий подтвердил в беседе с RT смерть народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.

Актриса Клара Новикова в беседе с телеканалом «360» заявила, что Ирина Мирошниченко была потрясающей актрисой.

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