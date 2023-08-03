Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий заявил, что народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ирина Петровна будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом со многими своими коллегами и друзьями в понедельник после прощания, которое пройдёт в нашем родном театре и начнётся, скорее всего, в 11:00», — сказал Золотовицкий.

Ранее Золотовицкий подтвердил в беседе с RT смерть народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.

Актриса Клара Новикова в беседе с телеканалом «360» заявила, что Ирина Мирошниченко была потрясающей актрисой.