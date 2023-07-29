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Рок-музыканта Гарика Сукачёва госпитализировали

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Рок-музыкант, поэт, композитор Гарик Сукачев попал в больницу.
Рок-музыканта Гарика Сукачёва госпитализировали
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальной странице музыканта «ВКонтакте».

«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдёт в неожиданном формате «Народное караоке», — говорится в публикации.

Вместе с этим команда музыканта, опубликовавшая сообщение, принесла извинения за доставленные неудобства, тем, кто купил билеты и пожелала Сукачёву скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что американского актёра Джонни Деппа экстренно доставили в больницу Будапешта после того, как он был найден без сознания в номере отеля.

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