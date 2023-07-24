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Джонни Депп госпитализирован в Будапеште

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Американского актёра Джонни Деппа экстренно доставили в больницу Будапешта после того, как он был найден без сознания в номере отеля.
Джонни Депп госпитализирован в Будапеште
  • Gettyimages.ru
  • © Chiaki Nozu

Как сообщает Blikk, в Венгрии артист находился со своей музыкальной группой Hollywood Vampires.

Депп не явился на репетицию перед запланированным концертом, но это не смутило членов коллектива, поскольку артист не раз так делал. На самом выступлении актёр и музыкант также не появился.

По данным источника, он потерял сознание в номере отеля и ему вызвали врача. В СМИ уточняется, что причиной может быть злоупотребление алкоголем и запрещёнными веществами. Концерт группы был отменён в последний момент.

Ранее продюсер фильма «Жанна Дюбарри» Стивен Дойтерс заявил, что Джонни Депп пока не намерен приезжать в Россию.

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