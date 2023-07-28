Синоптик Вильфанд: 29 июля в Москве ожидается усиление ветра до 18 м/с и осадки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в выходные дни.

По словам специалиста, в пятницу, 28 июля, погода будет дождливой.

«Связано это с тем, что Москва находится между двумя циклонами — скандинавским циклоном и циклоном, который идёт с Балкан. Сегодня залповые дожди — не только в Москве, но и во всём Центральном федеральном округе. И в Смоленской, и Брянской, и Липецкой областях — везде залповые интенсивные осадки. К ночи будет подходить циклон и холодный фронтальный раздел», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что в ночь на субботу, 29 июля, тоже прогнозируются дожди.

«Циклон пройдёт, и Москва будет находиться в его тыловой части, что приведёт к заметному понижению температуры сразу на 7—8 °C. В субботу температура понизится до +19…+20 °C. Температура будет ниже нормы на 3 °C. Завтра также прогнозируются осадки. Прохладный день с усилениями ветра до 15—18 м/с и грозовой деятельностью во второй половине дня», — пояснил синоптик.

Согласно его прогнозу, в воскресенье, 30 июля, циклон пройдёт, воздушные массы будут идти с запада.

«Будет греть солнце, и температура повысится до +23…+25 °C. Это температурный фон, близкий к норме», — заключил собеседник RT.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил в беседе с RT о том, что целая череда фронтальных зон будет проходить через Московский регион, а также через ряд соседних областей.