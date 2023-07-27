Синоптик Шувалов спрогнозировал последний залп тропических дождей в Москве 29 июля

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал последний залп тропических дождей в Москве в субботу, 29 июля.

«Пятница и суббота — это в основном южный циклон с очень большим количеством осадков. Это будет не так залпово, как в минувшую среду, 26 июля, но по количеству вполне может быть сравнимо с тем днём», — сообщил синоптик в беседе с «Москвой 24».

По его словам, в воскресенье и понедельник, 30 и 31 июля, в столице будет стоять спокойная погода, однако затишье продлится недолго.

Во вторник, 1 августа, в Москву придёт следующий циклон с запада и в город опять вернутся дожди, предупредил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.