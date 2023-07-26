Метеоролог Варакин: целая череда фронтальных зон будет проходить через Московский регион

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил в беседе с RT о том, что целая череда фронтальных зон будет проходить через Московский регион, а также через ряд областей по соседству.

«Дожди не прекратятся до субботы. Другое дело, что будут перерывы, будет проходить целая череда фронтальных зон через Московский регион, через ряд областей по соседству: это и Рязанская, Калужская, Тверская... Эта гроза сегодня вечером закончится, но ливни, грозы, молнии будут наблюдаться в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской областях, на юго-востоке Новгородской области. Окончательно распрощаемся мы с тёплой, летней июльской грозовой погодой где-то в субботу», — объяснил Варакин.

По его словам, с пятницы на субботу «пройдёт очередной холодный фронт, и сразу будет понижение температуры».

«Если завтра и послезавтра максимальная температура в тёплом секторе, особенно на юго-востоке Подмосковья, до +27...+30 °C. То уже в субботу дождь пройдёт, и температура понизится на 5—7 °C, до привычных +22...+24 °C. А осадков уже выпало с учётом сегодняшнего ливня — это уже больше полторы месячной нормы суммарно. С учётом, что мы ещё ждём как минимум четверть, а то и треть месячной нормы за 27 и 28 июля. Поэтому я думаю, что на 1 августа мы по Подмосковью местами выйдем на 150—180% месячной нормы, может быть даже превысим. Зато мы уверенно войдём в август без всяких природных пожаров», — заключил собеседник RT.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала в беседе с RT, в каких регионах России ожидается температура ниже нормы в ближайшие дни.