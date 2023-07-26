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Метеоролог Макарова спрогнозировала более прохладные выходные на российском юге

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Анастасия Румянцева
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала в беседе с RT, в каких регионах России ожидается температура ниже нормы в ближайшие дни.
Метеоролог Макарова спрогнозировала более прохладные выходные на российском юге
  • РИА Новости

По её словам, в западной части Мурманской области, Карелии, Санкт-Петербурге, Смоленской области и западных районах Центрального Черноземья, в Крыму ожидается температура немного ниже нормы.

«Но речь там идёт максимум о 2 °С. Постепенно будет распространяться этот холодный воздух южнее, и выходные более прохладные будут и на нашем юге: то есть не только в Крыму, но в Ростовской области, да, наверное, все южные округа... Температура будет ниже нормы на 1—3 °С. То есть такая свежая погода. Якутия, северо-восток Якутии, Магаданская область — здесь температура будет ниже нормы. В Магаданской области и на востоке Якутии ближе к выходным аномалия может достигать 8 °С», — пояснила эксперт. 

Ранее климатолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с RT рассказал о причинах, вызывающих экстремальную жару в мире.

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