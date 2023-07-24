Климатолог Терешонок: повышение глобальной температуры происходит ускоренными темпами

Климатолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с RT рассказал о причинах, вызывающих экстремальную жару в мире.

По словам эксперта, причиной жары в мире является глобальное потепление, и «других причин, в общем-то, не прослеживается».

«Конечно, бывают естественные колебания климата, которые наблюдались в историческом прошлом. Но они таких масштабов явно не достигали. Сейчас, например, в северном полушарии, почти на всей его территории, в определённые периоды наблюдается сухая и очень жаркая погода. Особенно в разгар летнего периода», — рассказал Терешонок.

Он добавил, что горячий воздух из Африки «пошёл на западную Европу».

«Там +50 °C и выше, в Турции тоже за +40 °C. Сибирь тоже подверглась в начале лета сильной засухе и высокой температуре. А в Центральный регион, в связи с тем, что вокруг антициклональная погода, зачастили циклончики с холодной погодой. Спасают нас от той испепеляющей жары, которая наблюдается кругом», — добавил климатолог.

По его словам, 2010 год с его аномальной засухой будет повторяться всё чаще и чаще, в том числе и в России.

«Никуда от этого не деться. Кстати, повышение глобальной температуры происходит ускоренными темпами, то есть со временем интенсивность (повышения. — RT) возрастает», — заключил собеседник RT.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что в России участились периоды сухой и жаркой погоды, из-за чего растёт пожароопасность в лесах.