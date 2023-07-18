Узнать больше

Климатолог Кокорин заявил, что в России участились периоды сухой и жаркой погоды

Короткая ссылка
Климатолог Алексей Кокорин заявил, что в России участились периоды сухой и жаркой погоды, из-за чего растёт пожароопасность в лесах.
Климатолог Кокорин заявил, что в России участились периоды сухой и жаркой погоды
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В беседе с URA.RU климатолог объяснил, что из-за глобального потепления температура за 50 лет увеличилась на 2—4 °C.

Однако, по мнению Кокорина, важно то, насколько увеличилось количество периодов жары и тепла.

«Эти периоды в России стали гораздо сильнее, чем было в 2022 году, раз в пять чаще, чем в XIX веке», — отметил климатолог.

Кокорин добавил также, что из-за них повышается пожароопасность в лесу.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT заявил, что прогнозируемая рекордная жара на юге Европы не может дойти до России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить