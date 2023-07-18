Климатолог Кокорин заявил, что в России участились периоды сухой и жаркой погоды

Климатолог Алексей Кокорин заявил, что в России участились периоды сухой и жаркой погоды, из-за чего растёт пожароопасность в лесах.

В беседе с URA.RU климатолог объяснил, что из-за глобального потепления температура за 50 лет увеличилась на 2—4 °C.

Однако, по мнению Кокорина, важно то, насколько увеличилось количество периодов жары и тепла.

«Эти периоды в России стали гораздо сильнее, чем было в 2022 году, раз в пять чаще, чем в XIX веке», — отметил климатолог.

Кокорин добавил также, что из-за них повышается пожароопасность в лесу.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT заявил, что прогнозируемая рекордная жара на юге Европы не может дойти до России.