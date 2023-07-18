Синоптик Шувалов: жара из Европы однозначно не может дойти до России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал данные метеослужб, согласно которым из-за «теплового взрыва» в Сахаре на юг Европы может прийти рекордная жара: по прогнозам синоптиков, температура на Сардинии достигнет +50 °C.

По словам синоптика, такая жара однозначно не может дойти до России. При этом, по мнению Шувалова, +50 °C не будет даже на юге Европы.

«Самые жаркие места — это юг Испании, Сицилия, Сардиния, юг Италии. Температура здесь сегодня и завтра — до +45…+46 °C. Может быть, исключительный пункт даст +48 °C, но это запредельно, и начиная со среды жара немножечко уймётся, практически весь день опустится ниже +40 °C», — рассказал специалист.

Как отметил собеседник RT, сейчас температуры на 10—15 °C выше, чем обычно.

«Такая температура продержится на юге Европы (Италия, юг Франции, Испания, Греция, юг Балкан) ещё пару недель», — заключил он.

Ранее, как сообщило Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб, температура в Европе может подняться до +50 °C из-за «теплового взрыва» в Сахаре.

Аномальная жара уже зафиксирована в Афинах, Риме и Мадриде. Власти предупредили жителей о возможных пожарах.

В 15 итальянских городах, включая Рим, Болонью и Флоренцию, действует экстренное предупреждение о чрезвычайной жаре.