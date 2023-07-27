В МЧС прокомментировали ситуацию с лесными пожарами на Ямале

Начальник ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Олег Гилёв прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в регионе. По данным на четверг, 27 июля, потушено 159 очагов на общей площади 5 тыс. га.

«По сравнению с прошлым годом у нас есть снижение, но радоваться и, как говорится, обольщаться, что мы не дождёмся ещё каких-то серьёзных событий с лесными пожарами, я считаю, рано», — сказал Гилёв в беседе с ИА «Север-Пресс».

Он напомнил, что большинство лесных пожаров приходится на август — сентябрь.

Следить за обстановкой помогают несколько беспилотных авиасистем.

«Они все дальнего действия, на удалении до 1 тыс. км могут передавать всю информацию оператору и активно используются практически в ежедневном режиме», — отметил Гилёв.

В регионе продлены ограничения на посещение лесов. Запрет действует до 15 августа на всей территории лесного фонда Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов, передаёт «Ямал 1».

«Ограничения введены в связи с установившейся жаркой погодой, дефицитом осадков и прохождением фронтов гроз, которые увеличивают риск возникновения пожаров», — сказали в региональном МЧС.

Ранее в Авиалесоохране прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в регионах.