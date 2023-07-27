В МЧС прокомментировали ситуацию с лесными пожарами на Ямале
- РИА Новости
«По сравнению с прошлым годом у нас есть снижение, но радоваться и, как говорится, обольщаться, что мы не дождёмся ещё каких-то серьёзных событий с лесными пожарами, я считаю, рано», — сказал Гилёв в беседе с ИА «Север-Пресс».
Он напомнил, что большинство лесных пожаров приходится на август — сентябрь.
Следить за обстановкой помогают несколько беспилотных авиасистем.
«Они все дальнего действия, на удалении до 1 тыс. км могут передавать всю информацию оператору и активно используются практически в ежедневном режиме», — отметил Гилёв.
В регионе продлены ограничения на посещение лесов. Запрет действует до 15 августа на всей территории лесного фонда Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов, передаёт «Ямал 1».
«Ограничения введены в связи с установившейся жаркой погодой, дефицитом осадков и прохождением фронтов гроз, которые увеличивают риск возникновения пожаров», — сказали в региональном МЧС.
Ранее в Авиалесоохране прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в регионах.