В Авиалесоохране прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в регионах

В пресс-службе Авиалесоохраны заявили, что, по данным на утро 26 июля, в регионах потушили 114 пожаров на площади 91,3 га.

Об этом сообщает newizv.ru.

«Лесные пожары ликвидированы в Томской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Магаданской, Тюменской, Амурской областях, Республиках Саха (Якутия), Алтай, Башкортостан, Хабаровском, Красноярском, Алтайском краях, Ханты-Мансийском автономном округе (ЮГРА), Ямало-Ненецком автономном округе, городе Севастополе», — заявил начальник Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства Кирилл Провин.

Самые крупные пожары в настоящее время зафиксированы в Якутии, Хабаровском крае и на Чукотке. Там продолжаются работы по тушению.

Особый противопожарный режим действует в 58 субъектах, режим ЧС — в семи.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.