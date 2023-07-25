Врач Тихомирова предупредила о вреде повышенного употребления скрытой соли

Терапевт-диетолог медцентра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова заявила, что повышенное употребление скрытой соли вредно для здоровья.

В беседе с Life.ru она отметила, что стоит ограничить употребление фастфуда, в том числе пиццы и гамбургеров.

«Колбасные изделия содержат огромное количество соли, а также нитрит натрия, который также содержит большое количество соли, что делает их ещё более вредными для здоровья», — сказала эксперт.

По её словам, много соли и в домашней консервации.

Как считает Тихомирова, возглавляют рейтинг вредных продуктов чипсы и солёные сухарики.

«Эти продукты обычно высушиваются и просаливаются для того, чтобы они имели более длительный срок хранения, поэтому в них содержится огромное количество соли. Кроме того, эти продукты содержат большое количество жиров, калорий и других вредных веществ, которые могут привести к ожирению, повышенному кровяному давлению, заболеваниям сердца и сосудов», — добавила она.

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