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Диетолог Круглова: колбасные изделия увеличивают количество насыщенных жиров в окрошке

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Колбасные изделия приводят к увеличению количества насыщенных жиров в окрошке, сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.

«Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде», — цитирует Круглову радио Sputnik.

По её словам, избыток данных жиров может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Она рекомендовала добавлять в окрошку не колбасу, а отварную говядину или мясо птицы.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как снизить риск отравлений летом.

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