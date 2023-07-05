Диетолог Круглова: колбасные изделия увеличивают количество насыщенных жиров в окрошке
«Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде», — цитирует Круглову радио Sputnik.
По её словам, избыток данных жиров может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Она рекомендовала добавлять в окрошку не колбасу, а отварную говядину или мясо птицы.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как снизить риск отравлений летом.