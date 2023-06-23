Диетолог Круглова: крапивный суп противопоказан беременным женщинам

Диетолог медицинского центра «Проект Здоровье» в Санкт-Петербурге Наталья Круглова заявила, что крапивный суп полезен, поскольку содержит антиоксиданты и имеет низкую калорийность, но некоторым людям его употреблять не следует.

«Есть ряд категорий людей, которым противопоказан данный продукт. Так как действие крапивы недостаточно изучено у кормящих женщин и беременных женщин, то для таких людей она не подходит. Также не стоит давать растение детям до трёх лет», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Круглова, у пожилых людей крапива может понижать артериальное давление.

По словам эксперта, не стоит употреблять такое блюдо и тем, кто страдает заболеваниями пищеварительного тракта.

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