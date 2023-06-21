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Хирург Жаров рассказал о первых признаках остеопороза

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Врач-хирург, ортопед Евгений Жаров перечислил первые признаки остеопороза.
Хирург Жаров рассказал о первых признаках остеопороза
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По словам Жарова, патология чаще всего появляется у пожилых людей и женщин в постменопаузальном периоде.

«Малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, дефицит витамина D — одни из самых распространённых факторов, которые в последующем могут привести к появлению остеопороза. Причиной также могут быть вторичные признаки: наследственность и приобретённые факторы: хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет», — уточнил врач.

Несмотря на бессимптомное раннее протекание остеопороза, Жаров поделился как обнаружить заболевание.

Во-первых, компрессионный перелом позвоночника — одна из самых распространённых травм, которая происходит на ранних стадиях остеопороза.

Во-вторых, перелом шейки бедра.

«Остеопороз также опасен кифозом — искривлением позвоночника. Лордозом, который приводит к нарушению статики. То есть пациент может уменьшиться в росте. Это приведёт к появлению болей в позвоночном отделе, утрате трудоспособности с последующей инвалидизацией», — сказал хирург.

Жаров посоветовал не забывать о физической нагрузке и употреблении богатой кальцием пищи для профилактики заболевания.

Ранее в беседе с «Радио 1» врач — диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова дала советы по употреблению ягод. 

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