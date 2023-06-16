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Психолог Самбурский рассказал о причинах кошмаров

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Бизнес-психолог, клинический психолог Клиники доктора Аникиной и автор дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский поделился причинами страшных снов.
Психолог Самбурский рассказал о причинах кошмаров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила «Газета.ru».

По мнению эксперта, причинами появления кошмаров становятся стресс, тревога, приём лекарств, чтение, просмотр пугающего контента, а также нарушение сна.

«Если вам приснился кошмар, поговорите о нём с тем, кому доверяете. Если кошмар повторяется снова и снова, лучше обратиться к психологу. Специалист поможет понять свои чувства и найти причину возникновения страшных снов», — порекомендовал Самбурский.

По словам психолога, чтобы избавиться от неприятных снов, необходимо соблюдать режим сна, проветривать комнату, отказаться от кофеина и алкоголя. Также восстановить сон может помочь практика релаксации: йога перед сном, ванна с аромамаслами и магниевой солью.

Если кошмары снятся часто, нужно обратиться за медицинской помощью.

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