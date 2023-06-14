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«Дэдпул 3» и сиквелы «Аватара» получили новые даты премьер

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Кинокомпания Disney внесла корректировки в даты пермьер некоторых ожидаемых фильмов. Изменения коснулись третьей части «Дэдпула», продолжений «Аватара» и некоторых проектов Marvel.
«Дэдпул 3» и сиквелы «Аватара» получили новые даты премьер
  • © 20th Century Fox Film Corporation

Всего, по данным Variety, новые даты релизов получили более десяти картин. Выход «Дэдпула 3» перенесён с 8 ноября 2024-го на 3 мая 2024 года, неназванный проект по вселенной «Звёздных войн» стартует в кино 18 декабря 2026-го, третья часть «Аватара» выйдет 19 декабря 2025 года, четвёртая — 21 декабря 2029-го, а финальная пятая — 19 декабря 2031 года — спустя 22 года после выхода первой ленты Джеймса Кэмерона.

Кроме того, проекты Marvel выйдут позже изначально запланированных дат. Сиквелы «Мстители: Секретные войны» и «Мстители: Династия Канга» перенесны на год — с 1 мая 2026-го на 7 мая 2027 года и с 2 мая 2025-го на 1 мая 2026 года соответственно.

Ранее из-за забастовки Гильдии сценаристов США были приостановлены съёмки фильма «Блэйд» и сериала «Очень странные дела».   

 

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