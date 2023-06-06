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Писатель Король: правильно подобранная музыка поможет улучшить рабочий настрой

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Аналитик, исследователь человеческой психологии, писатель и автор книг о саморазвитии Александр Король рассказал, как подобрать музыку для улучшения настроения и повышения уровня продуктивности.
Писатель Король: правильно подобранная музыка поможет улучшить рабочий настрой
  • Gettyimages.ru

Музыку, которая помогает взбодриться, нужно слушать утром, поделился эксперт в разговоре с «Газетой.Ru». Это могут быть такие направления, как фолк или поп-фолк-рок с элементами регги и электронной музыки.

«Если вы хотите замотивировать себя и пробудить силы для предстоящей тренировки, треки должны быть активными и энергичными — из рэп-направления или альтернативного рока», — посоветовал Король.

Также, по его словам, повысить продуктивность помогут инструментальные композиции и классическая музыка. Главное, чтобы музыка нравилась. Это повысит уровень гормона дофамина, отвечающего за мотивацию, внимание и креативность, резюмировал эксперт.

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