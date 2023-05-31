«Ведомости»: Минкультуры исключило нескольких режиссёров из экспертных советов
Отмечается, что из советов выведены режиссёры Алексей Учитель, Вячеслав Хотиненко, Алексей Федорченко и продюсеры Пётр Ануров, Антон Златопольский.
Также сообщается, что в состав советов вошёл актёр Дмитрий Певцов.
Ранее советник президента России по культуре Владимир Толстой считает, что «нужно учить отечественного зрителя смотреть кино», для чего предлагает начать организовывать показы авторских фильмов в киноклубах.
Он также заявил, что, по его мнению, кинобизнес не нуждается в дополнительных мерах поддержки.