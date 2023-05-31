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«Ведомости»: Минкультуры исключило нескольких режиссёров из экспертных советов

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Минкультуры обновило экспертные советы по игровому, документальному и анимационному кино, исключив из них нескольких кинорежиссёров и топ-менеджеров, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на приказы ведомства.

Отмечается, что из советов выведены режиссёры Алексей Учитель, Вячеслав Хотиненко, Алексей Федорченко и продюсеры Пётр Ануров, Антон Златопольский.

Также сообщается, что в состав советов вошёл актёр Дмитрий Певцов.

Ранее советник президента России по культуре Владимир Толстой считает, что «нужно учить отечественного зрителя смотреть кино», для чего предлагает начать организовывать показы авторских фильмов в киноклубах.

Он также заявил, что, по его мнению, кинобизнес не нуждается в дополнительных мерах поддержки.

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