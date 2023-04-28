Советник президента Владимир Толстой призвал учить людей смотреть кино

Короткая ссылка
Советник президента России по культуре Владимир Толстой считает, что «нужно учить отечественного зрителя смотреть кино», для чего предлагает начать организовывать показы авторских фильмов в киноклубах.
Советник президента Владимир Толстой призвал учить людей смотреть кино
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

«Я за то, чтобы воспитывать зрителя, приучать его к качественному и хорошему кино, а не кормить попкорном… Потихоньку начинают раскачиваться компании мейджорские… Постепенно всё пойдет, какую-то кассу будет набирать и наше авторское кино, оно получит больше экранов. Надо делать клубные показы, надо учить людей смотреть кино», — приводит слова Толстого ТАСС.

Ранее Толстой заявил, что кинобизнес не нуждается в дополнительных мерах поддержки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить