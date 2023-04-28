Советник президента Владимир Толстой призвал учить людей смотреть кино
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
«Я за то, чтобы воспитывать зрителя, приучать его к качественному и хорошему кино, а не кормить попкорном… Потихоньку начинают раскачиваться компании мейджорские… Постепенно всё пойдет, какую-то кассу будет набирать и наше авторское кино, оно получит больше экранов. Надо делать клубные показы, надо учить людей смотреть кино», — приводит слова Толстого ТАСС.
Ранее Толстой заявил, что кинобизнес не нуждается в дополнительных мерах поддержки.