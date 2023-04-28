Советник президента Владимир Толстой призвал учить людей смотреть кино

Советник президента России по культуре Владимир Толстой считает, что «нужно учить отечественного зрителя смотреть кино», для чего предлагает начать организовывать показы авторских фильмов в киноклубах.

«Я за то, чтобы воспитывать зрителя, приучать его к качественному и хорошему кино, а не кормить попкорном… Потихоньку начинают раскачиваться компании мейджорские… Постепенно всё пойдет, какую-то кассу будет набирать и наше авторское кино, оно получит больше экранов. Надо делать клубные показы, надо учить людей смотреть кино», — приводит слова Толстого ТАСС.

Ранее Толстой заявил, что кинобизнес не нуждается в дополнительных мерах поддержки.