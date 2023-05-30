Путин заявил о дополнительной поддержке российской анимационной отрасли

Президент России Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку российской анимационной отрасли.

Как пишет Интерфакс, об этом он сказал в ходе посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».

Путин отметил, что многие отечественные герои мультфильмов известны не только в России.

«Некоторые стали известны не только у нас — «Фиксики», «Машу и медведя», по-моему, во всём мире смотрят», — сказал президент.

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Юлиана Слащёва, обращаясь к президенту с просьбой принять дополнительные меры для поддержки отрасли, предложила создать в Москве особую экономическую зону для кино.

«Для стимулирования количества отечественных проектов кино и анимации мы предлагаем создать в Москве особую экономическую зону для кино — Московский международный кинокластер. Тогда под покровительством правительства Москвы мы бы смогли получать определённые преференции, налоговые льготы, может быть, какие-то дополнительные возможности для развития», — сказала она.

Как сообщается на сайте Кремля, президент России Владимир Путин посетил конструктивное пространство «Центр «Зотов», где ознакомился с выставкой «Развитие креативной экономики в России» и пообщался с представителями креативных индустрий.

Ранее советник президента России по культуре Владимир Толстой считает, что «нужно учить отечественного зрителя смотреть кино», для чего предлагает начать организовывать показы авторских фильмов в киноклубах.

Он также заявил, что, по его мнению, кинобизнес не нуждается в дополнительных мерах поддержки.