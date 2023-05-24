Умерла певица Тина Тёрнер

Скончалась певица Тина Тёрнер.

Об этом информирует Sky News со ссылкой на заявление представителя певицы.

«Тина Тёрнер, «королева рок-н-ролла», мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своём доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария», — сообщает телеканал.

Как сказано в материале, вместе с ней мир потерял «легенду музыки и образец для подражания».

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Александр Зайцев умер в возрасте 63 лет.

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