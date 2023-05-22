Британский актёр Рэй Стивенсон умер в Италии

Звезда сериала «Рим» и фильмов Marvel о Торе Рэй Стивенсон скоропостижно скончался на съёмках в Италии на 59-м году жизни.

О смерти кинозвезды сообщает La Repubblica. По информации издания, Стивенсон почувствовал себя плохо в минувшую субботу и был госпитализирован. В понедельник состояние актёра ухудшилось, врачи оказались бессильны.

Рэймонд «Рэй» Стивенсон родился 25 мая 1964 года. Известен ролями в таких проектах, как «Король Артур», «Каратель: Территория войны», «Дивергент» и других.

Ранее стало известно о смерти актрисы из фильма «Гостья из будущего» Марии Стерниковой.