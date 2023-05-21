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Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк

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Каскадёр, актёр и постановщик трюков Олег Василюк, наиболее известный по работам в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», скончался в возрасте 78 лет.
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк
  • Gettyimages.ru

Об этом ТАСС рассказал каскадёр-постановщик Олег Корытин.

Причина смерти актёра не называется.

18 мая стало известно, что актёр и режиссёр Рустам Уразаев умер на 66-м году жизни после продолжительной болезни.

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