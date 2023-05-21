Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк
Каскадёр, актёр и постановщик трюков Олег Василюк, наиболее известный по работам в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», скончался в возрасте 78 лет.
- Gettyimages.ru
Об этом ТАСС рассказал каскадёр-постановщик Олег Корытин.
Причина смерти актёра не называется.
18 мая стало известно, что актёр и режиссёр Рустам Уразаев умер на 66-м году жизни после продолжительной болезни.
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