Умер заслуженный артист России Александр Зайцев

Заслуженный артист России Александр Зайцев умер в возрасте 63 лет.

Как пишет kp.ru, он скончался 22 мая после тяжёлой болезни.

«Актёр исключительного сценического обаяния, отточенного мастерства, Александр Зайцев был истинным художником, чьи яркие сценические образы волновали, пробуждали лучшие чувства, во многом определяли творческое лицо Рязанского театра драмы», — рассказывают об артисте те, кто с ним работал.

Зайцев, как уточняет Newinform, служил в Рязанском театре драмы с 1980 года.

В частности, он играл в таких постановках, как «Король Лир», «Судьба человека», «Гамлет», «Не всё коту масленица».