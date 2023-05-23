Синоптик Вильфанд: в европейской части России ожидаются сильные осадки
«На европейской части России пройдут заметные осадки. В Москве, например, за рабочие дни недели выпадет от 35% до 50% месячной нормы осадков», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, на юге европейской части страны также прогнозируется град.
Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что очередная волна похолодания ожидается в Санкт-Петербурге к концу недели.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова между тем сообщила, что в июне температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. Она сказала, что нормой для столицы считается температура около +18 °С.