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Синоптик Вильфанд: в европейской части России ожидаются сильные осадки

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Краснодарский край, Ставрополье, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области и республики Северного Кавказа в ближайшие дни ожидают дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской части России пройдут заметные осадки. В Москве, например, за рабочие дни недели выпадет от 35% до 50% месячной нормы осадков», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, на юге европейской части страны также прогнозируется град.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что очередная волна похолодания ожидается в Санкт-Петербурге к концу недели.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова между тем сообщила, что в июне температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. Она сказала, что нормой для столицы считается температура около +18 °С.

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