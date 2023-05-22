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Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в Петербурге к концу недели

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Синоптик Александр Шувалов заявил, что очередная волна похолодания ожидается в Санкт-Петербурге к концу недели.
Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в Петербурге к концу недели
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

В беседе с «МК в Питере» эксперт отметил, что к четвергу, 25 мая, ожидается до +23...+25 °С, но затем температура воздуха снова начнёт снижаться.

«Затем пойдёт новая волна похолоданий и понижения температуры до стандартных майских градусов +17...+19 °С. В субботу и воскресенье, скорее всего, будет обычная майская погода и очень слабая надежда на какой-то дождь», — сообщил Шувалов.

По его словам, май завершится с дефицитом осадков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области продлили запрет на охоту до июня.

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