Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в Петербурге к концу недели

Синоптик Александр Шувалов заявил, что очередная волна похолодания ожидается в Санкт-Петербурге к концу недели.

В беседе с «МК в Питере» эксперт отметил, что к четвергу, 25 мая, ожидается до +23...+25 °С, но затем температура воздуха снова начнёт снижаться.

«Затем пойдёт новая волна похолоданий и понижения температуры до стандартных майских градусов +17...+19 °С. В субботу и воскресенье, скорее всего, будет обычная майская погода и очень слабая надежда на какой-то дождь», — сообщил Шувалов.

По его словам, май завершится с дефицитом осадков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области продлили запрет на охоту до июня.