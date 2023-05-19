Синоптик Позднякова спрогнозировала погоду выше климатической нормы в Москве в июне

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в июне температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы.

«Долгосрочный прогноз погоды говорит о том, что июнь в Москве будет с положительной аномалией температуры, то есть он окажется чуть выше нормы», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, нормой для столицы считается температура около +18 °С.

«Осадки в городе будут близки к климатической норме. Для Москвы норма — это 77 мм», — отметила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что, по данным уральского Гидрометцентра, смог уйдёт из Свердловской области не ранее 20-х чисел мая.