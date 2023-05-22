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В Москве за 12 часов выпало 20% месячной нормы осадков

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В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за 12 часов, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Москве за 12 часов выпало 20% месячной нормы осадков
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ за 12 часов в осадкомер попало 12 миллиметров дождя при месячной норме 61 миллиметр», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, это самый высокий показатель по столичному региону.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что очередная волна похолодания ожидается в Санкт-Петербурге к концу недели.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова между тем сообщила, что в июне температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. Она сказала, что нормой для столицы считается температура около +18 °С.

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