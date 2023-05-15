Актёр Козловский сообщил, что решил уйти в отпуск до конца года

Актёр Данила Козловский сообщил, что решил уйти в отпуск до конца текущего года по личным обстоятельствам.

Об этом он написал в Telegram: «Мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Козловского по статье о дискредитации российских ВС.

В ответ на это Козловский сообщил, что у него нет второго гражданства, и пояснил, что уезжал в США, чтобы встретиться со своим ребёнком.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин пригласил актёра Козловского и активиста Бородина посетить Донбасс, чтобы положить конец спорам и возможным препираниям.