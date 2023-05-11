Музыкант Лёва Би-2 заявил, что не вернётся в Россию
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«Я не вернусь в Россию», — написал он.
Между тем в августе 2022 года рок-группа «Би-2» опровергла информацию об отъезде из России, назвав подобные сообщения вбросами.
Ранее актёр Владимир Гостюхин высказался о коллегах, уехавших из России. Также певица Валерия выступила с критикой артистов, уехавших из России после начала СВО. По её мнению, после возвращения они не смогут работать в стране, как раньше, общество не примет их обратно.