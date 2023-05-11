Музыкант Лёва Би-2 заявил, что не вернётся в Россию

Музыкант Лёва Би-2 (Егор Бортник) в комментариях под одним из своих постов на странице в соцсети заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

«Я не вернусь в Россию», — написал он.

Между тем в августе 2022 года рок-группа «Би-2» опровергла информацию об отъезде из России, назвав подобные сообщения вбросами.

Ранее актёр Владимир Гостюхин высказался о коллегах, уехавших из России. Также певица Валерия выступила с критикой артистов, уехавших из России после начала СВО. По её мнению, после возвращения они не смогут работать в стране, как раньше, общество не примет их обратно.