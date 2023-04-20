Певица Валерия: уехавшие артисты не смогут жить и работать в России как раньше
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«Я не раз говорила: те, кто уехал, уже сами наказали себя. Выбор сделан, и здесь они уже точно не смогут работать и жить как раньше. Общество их уже не примет обратно», — заявила она в интервью «Вечерней Москве».
Валерия также добавила, что её коллеги, покинувшие Россию, оказались невостребованными за границей, где есть свои звёзды.
17 апреля певица отметила день рождения — ей исполнилось 55 лет.
Ранее Newinform сообщал, что актёру Станиславу Любшину в преддверии 90-летия вручили Премию Художественного театра.