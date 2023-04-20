Певица Валерия: уехавшие артисты не смогут жить и работать в России как раньше

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Певица Валерия выступила с критикой артистов, уехавших из России после начала СВО. По её мнению, после возвращения они не смогут работать в стране, как раньше, общество не примет их обратно.
Певица Валерия: уехавшие артисты не смогут жить и работать в России как раньше
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я не раз говорила: те, кто уехал, уже сами наказали себя. Выбор сделан, и здесь они уже точно не смогут работать и жить как раньше. Общество их уже не примет обратно», — заявила она в интервью «Вечерней Москве».

Валерия также добавила, что её коллеги, покинувшие Россию, оказались невостребованными за границей, где есть свои звёзды.

17 апреля певица отметила день рождения — ей исполнилось 55 лет.

Ранее Newinform сообщал, что актёру Станиславу Любшину в преддверии 90-летия вручили Премию Художественного театра.

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