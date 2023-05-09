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Владимир Гостюхин прокомментировал ситуацию по поводу уехавших из России артистов

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Актёр Владимир Гостюхин высказался о коллегах, уехавших из России.
Владимир Гостюхин прокомментировал ситуацию по поводу уехавших из России артистов
  • РИА Новости

«Мне на них абсолютно начхать. Про себя же скажу так: чтобы глубоко и по-настоящему играть свою роль, надо быть патриотом. Надо всё это чувствовать», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, он не уверен, что все актёры являются патриотами.

«Эта история у нас, к сожалению, развивалась с 90-х годов — развлекаться, гулять, отдыхать», — считает Гостюхин.

Ранее певица Валерия выступила с критикой артистов, уехавших из России после начала СВО. По её мнению, после возвращения они не смогут работать в стране, как раньше, общество не примет их обратно.

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