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Группа «Би-2» опровергла информацию об отъезде из России

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Рок-группа «Би-2» опровергла информацию об отъезде из России, назвав подобные сообщения вбросами.
Группа «Би-2» опровергла информацию об отъезде из России
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

В официальном Telegram-канале группы участники опубликовали фотографии с отдыха, отметив, что находятся в ежегодном летнем отпуске.

«С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну», — заявили они.

В конце июля депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов попросил директора ФСБ Александра Бортникова рассмотреть возможность запрета въезда в Россию для солистов группы «Би-2».

В апреле первый замминистра спорта и молодёжной политики Омской области Иван Колесник заявил, что концерт рок-группы «Би-2» в омском спорткомплексе «Красная звезда» был отменён из-за отказа музыкантов выступать рядом с патриотическим баннером.

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