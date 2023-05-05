Концерты певицы Пелагеи в Сербии будут перенесены

Выступления российской певицы Пелагеи в двух городах Сербии к Дню Победы будут перенесены в связи с инцидентами со стрельбой.

«В связи с трагическими событиями последних дней посольство Российской Федерации в Сербии и Русский дом в Белграде уполномочены официально сообщить о принятом решении перенести концерты российской певицы Пелагеи, запланированные ранее на 9 и 10 мая в Белграде и Нови-Саде. О новой дате выступлений будет сообщено дополнительно», — сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Русского дома.

5 мая мужчина устроил стрельбу в сербской общине Младеновац, погибли восемь человек, 13 получили ранение.

Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал данное нападение террористическим актом.

Ранее подросток устроил стрельбу в школе в центре Белграда, в результате которой погибли девять человек, семь были ранены.