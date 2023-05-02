На вулкане Шивелуч наблюдается рой землетрясений и растёт новый лавовый купол
«По данным Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук», на вулкане Шивелуч несколько дней наблюдается рой землетрясений. Самые сильные из них с магнитудой 4,8», — приводит РИА Новости сообщение.
Также сообщается о мощной фумарольной активности (выброс газов), которая появилась в районе купола Каран.
Ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в районе вулкана Шивелуч на Камчатке за сутки произошло 15 подземных толчков.
Отмечается, что они происходили на расстоянии от 80 до 90 км от посёлка Усть-Камчатск.
Максимальная магнитуда землетрясений составила 4,2.