На вулкане Шивелуч наблюдается рой землетрясений и растёт новый лавовый купол

На вулкане Шивелуч в Камчатском крае на протяжении нескольких дней наблюдается рой землетрясений и растёт новый лавовый купол, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«По данным Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук», на вулкане Шивелуч несколько дней наблюдается рой землетрясений. Самые сильные из них с магнитудой 4,8», — приводит РИА Новости сообщение.

Также сообщается о мощной фумарольной активности (выброс газов), которая появилась в районе купола Каран.

Ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в районе вулкана Шивелуч на Камчатке за сутки произошло 15 подземных толчков.

Отмечается, что они происходили на расстоянии от 80 до 90 км от посёлка Усть-Камчатск.

Максимальная магнитуда землетрясений составила 4,2.